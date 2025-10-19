◆自動車レース▼スーパーＧＴ第７戦「オートポリスＧＴ３時間レース」第１日（１８日、大分オートポリス＝１周４・６７４キロ）ＧＴ３００クラスの決勝が行われ、６６６号車の「セブン・バイ・セブンポルシェＧＴ３Ｒ」が初優勝を飾った。＊＊＊レースは「カーガイ・フェラーリ２９６ＧＴ３」、「ベンテニィ・ランボルギーニＧＴ３」の“２強”状態で推移するも、両者がペナルティーを受ける形に。それでもカーガイ