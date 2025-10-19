◆明治安田Ｊ１リーグ▽第３４節湘南１―１京都（１９日・レモンＳ）暫定４位で、勝てば２位に浮上する京都は敵地で、降格圏１９位に沈む湘南と対戦。１―１で引き分け、首位・鹿島とは勝ち点５差で３位となった。前半２９分、ＭＦ武田からＤＦ福田からのパスが弱く、相手にカットされ、最後は湘南ＦＷ鈴木章に右足で先制を許した。京都は３６分、ＤＦ須貝がペナルティーエリア内で倒され、ＰＫを獲得。だが、３８分にＦＷ