ソフトバンクのカーター・スチュワート・ジュニア投手が１９日、米国に帰国した。医療機関受診および現地でのリハビリのため。球団が発表した。スチュワートは本来は先発の一角だが、２月の春季キャンプで左脇腹を痛めて離脱し、４月に一時帰国。５月に再来日後もリハビリが続き、今季の登板はなかった。