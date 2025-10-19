◆自動車レース▼スーパーＧＴ第７戦「オートポリスＧＴ３時間レース」第１日（１８日、大分オートポリス＝１周４・６７４キロ）ＧＴ５００クラスの決勝で、１００号車の「スタンレー・シビックタイプＲ―ＧＴ」（クニミツ）が１位に輝いた。今季７戦目にして、ホンダ勢にとって初優勝となった。＊＊＊２位は６４号車の「ＭｏｄｕｌｏシビックタイプＲ―ＧＴ」（ナカジマ）、３位は１６号車の「ＡＲＴＡ無限シビック・