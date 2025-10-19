◆２０２５パーソルクライマックスシリーズパ・最終ステージ第５戦ソフトバンク―日本ハム（１９日・みずほペイペイドーム）日本ハム・山崎福也投手が好救援で今ＣＳ最終ステージで初勝利を挙げた。４回まで無失点と好投した先発の古林睿煬（グーリン・ルェヤン）が５回２死二塁として左打者の牧原大を迎えたところでマウンドへ。「投げる感じだったので準備はしていました」。牧原大を一ゴロに打ち取ると、回またぎ