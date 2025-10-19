◆秋季近畿地区大会▽１回戦大阪桐蔭７―１市和歌山（１９日・さとやくスタジアム）大阪桐蔭（大阪１位）が市和歌山（和歌山２位）を破り、８強に進出した。初回に無死一、二塁とし、敵失で２点を先制。７回には２死満塁で代打の能登夢生愛（むうあ、２年）が右前適時打を放つなど、来秋ドラフト候補に挙がる市和歌山の最速１５１キロ右腕・丹羽涼介（２年）から５点を奪った。８回は先頭の４番・谷渕瑛仁三塁手（２年）が