田久保真紀市長が解散した伊東市議会の議員選挙は19日、投票が行われています。期日前投票率は前回を10ポイント上回り、19日も前回を上回るペースで推移していて市民の関心の高さがうかがえます。伊東市議選には定数20人に対し前職18人、新人12人のあわせて30人が立候補しています。午後4時現在の投票率は期日前を除いて18.87％で2年前の前回選をわずかに上回っています。一方、18日までの期日前投票は33.14％と前回選を10ポ