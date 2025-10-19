今年もファンに愛された多くの選手たちが引退し、思い出多い現役生活に別れを告げた。彼らの記憶に残る名場面や珍場面を振り返る。まずは、9月30日の引退登板で右肘屈筋共同腱を断裂するというアクシデントが話題になったロッテの美馬学についてだ。【久保田龍雄/ライター】【写真特集】桑田、清原、松井…惜しまれつつも現役を引退したスター選手たちの青春時代次からは意識しないで投げられる楽天時代の2013年の日本シリーズ