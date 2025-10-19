警視庁蒲田署の一日署長に就任し、啓発イベントで特殊詐欺被害の防止を訴える松村邦洋さん＝19日午後、東京都大田区特殊詐欺被害を防ぐため、警視庁蒲田署は19日、東京都大田区のJR蒲田駅前で啓発イベントを開いた。一日署長に就任したタレントの松村邦洋さん（58）が「特殊詐欺の電話の約8割が国際電話番号が使用されています」と記載されたチラシを配り、集まった地域住民らに「知らない番号の電話には出ないで」と呼びかけた