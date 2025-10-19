ヘアケアブランド「ラブクロム（LOVECHROME®）」から、世界中で愛される「ポケモン」との特別なコラボアイテムが登場。ピカチュウ、ニンフィア、ブラッキーをモチーフに、それぞれの魅力を繊細なディテールと上質な機能に落とし込んだ限定デザインです。ヘアケアを“ときめきの時間”に変える、ラブクロムらしいプレミアムなコレクション。お気に入りのポケモンと一緒に、毎日をもっと輝かせてみませんか？