秋は運動の季節。家庭でも手軽に使える運動器具として人気の「バランスボール」ですが、「正しく使わないと危険」だとご存じですか？実際、バランスボールが破裂して重傷を負う事故が起きており、独立行政法人製品評価技術基盤機構「NITE」公式Xアカウント（@NITE_JP）も注意喚起を行っています。【動画】そのバランスボール、大丈夫？傷・ヒビの見逃し→背骨を骨折する事故の可能性も…NITEによると、座った瞬間にバランスボール