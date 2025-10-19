夫婦とは言えしょせん他人同士。どれだけ相性がよくても起こってしまうちょっとしたすれ違い。大きなことから小さなことまで、アナタは許せる？許せない？ママたちが経験した「夫婦、小さなすれ違い…」に関するエピソードを紹介します。今回は、寝るときのこだわりについての小さなすれ違いエピソード。こちらのご夫婦。夫は枕元にスマホなどを置いて、なにか音を聞きながら寝たい派。かたや妻は、なにも聞かず無音で寝たい派