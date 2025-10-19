パーソルクライマックスシリーズ（CS）パファイナルステージ第6戦（20日、みずほペイペイドーム）の予告先発が発表された。ソフトバンクはリバン・モイネロが先発転向後初めて中4日でマウンドへ上がる。日本ハムも同じく中4日で達孝太が先発する。今ステージはソフトバンクが2連勝で日本シリーズ進出に王手をかけた後、日本ハムが破竹の3連勝。ソフトバンクは引き分け以上でもCSを突破できる状況とはいえ、まさかの展開で