＜日本オープン最終日◇19日◇日光カンツリー倶楽部（栃木県）◇7238ヤード・パー70＞ゴルファー日本一決定戦の最終ラウンドが終了した。27歳の片岡尚之がプレーオフ1ホール目で原敏之を下し、4年ぶりのツアー2勝目をメジャータイトルで飾った。【写真】優勝インタビューで涙を見せる片岡尚之優勝した片岡は賞金4200万円に加えて、来季の「マスターズ」「全英オープン」の出場権を獲得した。優勝インタビューでは涙ぐみながら、