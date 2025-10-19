＜富士通レディース最終日◇19日◇東急セブンハンドレッドクラブ（千葉県）◇6697ヤード・パー72＞今大会終了時点のメルセデス・ランキング（MR）により、3週後に行われる日本開催の米女子ツアー公式戦「TOTOジャパンクラシック」（11月6〜9日、滋賀県・瀬田GC北C）の出場権獲得選手35名が決まった。【写真】一日署長を務めるシブコ現在、MR1位の佐久間朱莉、同2位の神谷そら、同3位の河本結らが順当に当確。本来はMR35位までが