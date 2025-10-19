日本維新の会は１９日、大阪市の党本部で常任役員会を開き、自民党との連立政権樹立に向けた政策協議を巡る対応について、吉村代表（大阪府知事）と藤田文武共同代表に一任することを決めた。藤田氏は会合後、「（自民とは）信頼関係が深まった」と述べ、合意に向けて協議が進展しているとの見方を示した。吉村氏は常任幹事会の冒頭、「今後の判断は党において非常に重要なものだ」と述べ、連立の是非などについての意見を求め