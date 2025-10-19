日本水泳連盟の倉沢利彰競泳委員長は１９日、日本短水路選手権が行われている東京アクアティクスで取材に応じ、２０２６年の国際大会への日本代表派遣に関する説明を行った。９月１９日開幕の愛知・名古屋アジア大会の代表は３月の日本選手権で決め、同時に８月に開催されるパンパシフィック選手権（米カリフォルニア州）の代表にも内定する。６月に開催される日本選手権では、パンパシフィック選手権の追加選考が行われる。派