深まりゆく秋、日ごとに長くなる夜。この時期は、少しじっくりと人生について考えたくなるという人も多いだろう。そこでおすすめしたいのは、ストーリーに没頭できるヒューマンドラマ。特に「人がいなくなる」出来事を扱う映画には名作が多い。身近にいる人間がある日突然いなくなり、残されたものは必死に捜索する――。数ある名作のなかから、女優が主人公となる面白さ抜群の作品を紹介しよう。【稲森浩介/映画解説者】＊＊