◆２０２５パーソルクライマックスシリーズパ最終ステージ第５戦ソフトバンク１―７日本ハム（１９日・みずほペイペイドーム）ソフトバンク・中村晃外野手は欠場し、ベンチ裏で試合を観戦した。１８日の第４戦で一塁塁審と激突し、試合中に緊急搬送。「後頭部の打撲」と診断された。脳しんとうの可能性もあったため、この日も経過を観察。チェックを受けた結果、この日の時点で脳しんとうの症状はなかった。２０日も