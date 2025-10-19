安仁屋宗八は1944年8月17日、沖縄県那覇市で生まれた。11人兄弟の8番目。戦時中は大分に疎開し、戦後すぐ沖縄に戻った。【貴重写真】長嶋茂雄と対峙する“巨人キラー”安仁屋宗八兄の影響で野球を始め、中学で野球部に入った。「月に1〜2回、巨人戦のテレビ放送があった。2軒隣りの家にテレビがあってそこで見せてもらった」安仁屋が振り返る。プロ野球は沖縄の少年には遠い別世界に感じられた。沖縄高校（現・沖縄尚学）1