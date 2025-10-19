JAXA＝宇宙航空研究開発機構は2025年10月19日、新型宇宙ステーション補給機1号機「HTV-X1」を搭載する「H3」ロケット7号機の打ち上げを延期すると発表しました。H3ロケット7号機は日本時間2025年10月21日10時58分頃に打ち上げられる予定で準備が進められていましたが、種子島宇宙センターの打ち上げ当日の天候悪化が予想されることから延期されました。JAXAによると、少なくとも10月23日までは天候回復が見込めないため、新たな打