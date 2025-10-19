プロ野球・ソフトバンクは19日、スチュワートJr.投手が帰国したことを発表しました。医療機関受診および現地リハビリのためと明かされています。今季のスチュワートJr.投手はオープン戦での登板もなく、4月に医療機関受診および現地リハビリのため帰国。その後、5月24日に再来日しましたが、シーズン中の1軍および2軍公式戦でも登板はありませんでした。昨季のスチュワートJr.投手は20試合に先発登板し、9勝4敗、防御率1.95とロー