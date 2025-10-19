広島が今季までヤクルトで1軍投手コーチを務めた石井弘寿氏（48）を投手コーチとして招へいすることが19日、分かった。1軍を担当するとみられる。石井氏は、02年にヤクルトで最優秀中継ぎ投手に輝き、04年にはアテネ五輪代表として、黒田博樹球団アドバイザーとともに日の丸を背負って銅メダル獲得に貢献。06年WBCでも新井監督と同じユニホームに袖を通していた。12年からはヤクルト2軍投手コーチを務め、17年から今季までは1