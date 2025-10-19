アフガニスタンのタリバン暫定政権とパキスタンの代表団が国境地帯での軍事衝突をめぐる協議を行い、即時停戦に合意しました。今月に入り、国境地帯での激しい交戦を続けていたタリバン暫定政権とパキスタンは18日、カタールの首都ドーハに代表団を派遣し、協議しました。カタール外務省が19日に発表した声明によりますと、タリバンとパキスタンは即時停戦に合意したほか、恒久的な和平を確立する仕組みの構築でも一致しました。停