俳優の高橋英樹が18日、自身のアメブロを更新。同窓会に行っていたという妻からのお土産を公開した。【映像】高橋英樹、浴衣を着た妻との2ショット高橋は「奥さんのお土産」というタイトルでブログを更新し、「奥さんは今日は中高の同窓会」と報告。「帰りにはお土産を買ってきました」とつづり、妻が買ってきたというハロウィンケーキの写真を披露した。続けて「これらを二人で食べましょう！らしいです（笑）」と、妻