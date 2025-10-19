Every WiLLは10月14日に、国土交通省「多様な受取方法等の普及促進実証事業」にスタートアップ企業として唯一採択された、荷物を届けない運送サービス「トリイク」の新たな受け取り拠点として、「トリイク 梅田スポット」（大阪府大阪市）と「トリイク 小倉スポット」（福岡県北九州市）をオープンした。●第2弾の地域展開「トリイク」は、「無人受け取りスポット（トリイクスポット）」にまとめて配達された宅配荷物を、利用