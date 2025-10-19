「BCNランキング」2025年10月6日〜12日の日次集計データによると、ゲーミングチェアの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位Wolf グレーAKR-WOLF-GREY（AKRacing）2位Pro-X V2 グレイAKR-PRO-X/GREY/V2（AKRacing）3位GXT720 ブラックGXT720-BLACK（GXTRACE）4位OVERTURE ブラックAKR-OVERTURE-BLACK（AKRacing）5位Pro-X V2 ホワイトAKR-PRO-X/WHITE/V2（AKRacing）6位Pro-X V2 レッドAKR-PRO-X/RED/V2（AKR