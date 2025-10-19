前田大然、旗手怜央、山田新、稲村隼翔の４選手が所属するスコットランドの名門セルティックは今季、近年になかった苦しみを味わっている。クラブによる夏のチーム編成が不満・批判を招き、チャンピオンズリーグでは予選敗退。スコティッシュ・プレミアシップでも無敗を保ちこそすれ、首位に暫定で５ポイント差の２位だ。７節を消化して11得点は、近年の国内リーグで支配的だったセルティックらしからぬ数字だろう。補強の失