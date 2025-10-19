10月18日、俳優でシンガーソングライターのディーン・フジオカが、離婚を発表した。公式ファンクラブ「FamBam（ファムバム）」にて、「この度、妻と私は結婚生活に区切りをつける決断をいたしました」と報告。「長い時間をかけて話し合いを重ね、お互いの価値観や将来への考え方の違いを理解し、尊重し合った結果、それぞれの道を歩むことが最善だと考えました」とつづっている。ディーンは、2012年にインドネシア人の妻と結