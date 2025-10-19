2025年10月17日、韓国・ニュース1によると、李在明（イ・ジェミョン）大統領の支持率が就任以来、最低となる54％を記録した。韓国ギャラップが今月14〜16日、全国の満18歳以上の国民1001人を対象に実施した李大統領の職務評価調査の結果によると、肯定的に評価した人は回答者の54％で、前週より1．0ポイント下落した。否定的に評価した人は35％、保留とした人は10％だった。否定的な評価は就任後、最高値だった。否定的な評価の理