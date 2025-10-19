6人組女性アイドルグループ「Toi Toi Toi」の谷屋杏香が、スポニチ東京本社でソロインタビューに応じた。個性あふれるメンバーたちとの関係、そして「イヤモニを作る」という1年後の目標。谷屋が語るその未来には、夢と覚悟が詰まっていた。（「推し面」取材班）「Toi Toi Toiって、アベンジャーズみたいだなって思うんです」そう話す理由は、メンバーそれぞれの個性が見事に調和しているからだ。ダンス、歌、MC、表情。誰か