19日のボートレースまるがめ「BTS西予開設10周年記念」初日3Rで宮野仁（35＝岡山）がコンマプラス01、今泉友吾（35＝東京）が01、森口和紀（25＝福岡）が01、石塚裕介（39＝三重）が06、向井田直弥（35＝広島）が08のフライングで返還欠場、賞典除外となりレース不成立。発売額の2700万400円全額が返還された。なお樋口喜彦（42＝兵庫）は、コンマ03の正常スタートだった。