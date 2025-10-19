最終ラウンド、18番でバーディーパットを決めた畑岡奈紗。通算20アンダーで2位＝パインビーチ・リンクス（共同）【海南（韓国南西部）共同】米女子ゴルフのBMW女子選手権最終日は19日、韓国南西部・海南のパインビーチ・リンクス（パー72）で行われ、畑岡奈紗は67と伸ばし、通算20アンダーの268で今季自己最高の2位となった。24アンダーの金世ヨン（韓国）が5年ぶりの優勝で通算13勝目。賞金34万5千ドル（約5200万円）を獲得した