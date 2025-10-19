岩手県北上市和賀町岩崎新田の旅館「瀬美温泉」で従業員男性（６０）が行方不明となって一夜明けた１７日、現場近くの山中でクマに襲われたとみられる成人男性の遺体が見つかった。遺体近くにいたクマは駆除されたが、市は危機感を強め、対策を強化。紅葉シーズンを迎える中、市内では催しが中止されるなど影響が広がっている。市は１７日、危機対策本部会議を開催した。八重樫浩文市長は会議後の記者会見で、「クマから襲って