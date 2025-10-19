内山完造と魯迅が写った写真（右）を眺める上海市人民対外友好協会の関係者ら＝19日、中国上海市（共同）【上海共同】20世紀初頭の中国上海市で書店を開き、文豪魯迅らと交流を深めた岡山県出身の内山完造（1885〜1959年）の生誕140年を記念するシンポジウムが19日、上海市の魯迅記念館で開かれた。開幕式には、主催する上海市人民対外友好協会などの関係者約80人が出席。岡山市日中友好協会の土井章弘会長は「内山先生は中国