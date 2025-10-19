米メディアに明かした「正直もう疲れた」電撃辞任の背景に何があったのか。今季限りで辞任したパドレスのマイク・シルト監督について、米スポーツ専門メディア「ジ・アスレチック」が、その決断に至った苦悩を伝えている。チームを2年連続で90勝以上、ポストシーズン進出と結果を残してきたが、監督業の重圧が体に異変をきたしていたことを本人が明かしている。シルト監督は、カブスに敗れたワイルドカードシリーズ後の13日（