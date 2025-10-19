【モデルプレス＝2025/10/19】モデルの八木アリサが10月18日、自身のInstagramを更新。美しい素肌が際立つビーチでのショットを公開した。【写真】八木アリサ、ビーチで美肩チラ見せ◆八木アリサ、ビーチで素肌輝く八木は「もう少し辛くしてもらえますか？」とタイ語で綴り、タイ滞在中の複数のショットを公開。アユタヤ遺跡や象、食事を楽しむ姿などとともに、澄んだ海を背景に水着の上に薄い白のトップスを羽織った写真も投稿。