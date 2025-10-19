英人気俳優のキーラ・ナイトレイ（４０）が、ファンから最もよく質問される映画として「ベッカムに恋して」を挙げた。イギリスの女子サッカーチームを描いた２００２年のスポーツコメディ映画でジュリエット・パクソンを演じたキーラ、同作は多くの英国人女性にサッカーを始めるきっかけを与えた作品として知られている。 【写真】「ベッカムに恋して」で好演したキーラ・ナイトレイ