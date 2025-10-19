◆米女子プロゴルフツアーＢＭＷ女子選手権最終日（１９日、韓国・パインビーチＧＬ＝６７８５ヤード、パー７２）最終ラウンドが行われ、首位と４打差の２位から出た畑岡奈紗（アビームコンサルティング）は６バーディー、１ボギーの６７で回り、通算２０アンダーの２位で終えた。初日から首位を守る完全優勝を飾ったキム・セヨン（韓国）に４打届かず、３年ぶり７勝目を逃した。４位で出た竹田麗央（ヤマエグループＨＤ）