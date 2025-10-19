名古屋まつりの行列に参加したNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」主演の仲野太賀さん（右）と小栗旬さん＝19日午後、名古屋市2026年放送のNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」で豊臣秀吉の弟、秀長を演じる主演の仲野太賀さん（32）と織田信長役の小栗旬さん（42）が19日、名古屋市で開かれた「名古屋まつり」の行列に参加した。終了後、仲野さんは「皆さんがわくわくするドラマになっている」とPR。秀長は、現在の同市中村区で生まれたとされ