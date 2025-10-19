元近鉄・中日・オリックスで投手として活躍した佐野慈紀さんが、自身の公式ブログを更新。来週、短期入院することを報告しました。 【写真を見る】【 佐野慈紀 】来週短期入院へ「コツコツと積み重ねていけば心踊る時間を増やす事が出来る」去年5月に右腕切断手術【 ピッカリ投法 】佐野慈紀さんは、「loveやね。」と題し、「いゃー凄い！！！歴史の目撃者になれましたなぁドジャースの大谷さんポストシーズンで二