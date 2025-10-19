AKB48の伊藤百花（21）のファーストフォトブック（タイトル未定、光文社から12月11日発売）の、浴衣姿のショットが19日、公開された。ピンクの浴衣姿でソフトクリームを手にするカットが解禁。伊藤は「私がピンク好きなので、スタイリストさんに淡いピンクの浴衣を用意していただきました。鎌倉の商店街の雰囲気にとても合っていて、すごく可愛かったです。商店街では、ソフトクリームを食べたり、お土産屋さんに入ったり、ロケを