前回の2022W杯・カタール大会でベスト4に入ったモロッコ代表は、今やアフリカ最強国と言ってもいいだろう。2026W杯・アフリカ予選も難なく突破していて、本大会で優勝を狙うことも不可能ではないはず。驚異的なのは、主力組が出場した大会にて現在16連勝中ということだ。始まりは昨年6月のアフリカネイションズカップ予選・ガボン戦からで、アフリカ勢との戦いがメインとはいえ16連勝は見事だ。それも16試合で50ゴール4失点と圧倒