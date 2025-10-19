アーセナルの指揮官ミケル・アルテタ監督はフラム戦の後、チームを讃えた。英『Evening Standard』が報じている。プレミアリーグ第8節はフラムのホームに乗り込んだアーセナル。過去2年リーグ戦では勝つことができていなかったクレイヴン・コテージでの試合だったが、58分に得意のCKからレアンドロ・トロサールが決勝点。アーセナルが1-0で勝利を果たした。苦戦を強いられながらもアーセナルはしっかりと勝ち点3を持って帰ることに