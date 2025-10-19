ロンドンの会場でも「満員御礼」の垂れ幕が見られる(C)Getty Images1991年以来、34年ぶりの大相撲イギリス・ロンドン公演は、現地時間10月15日に始まり、同19日まで行われる。約5000席ある会場のロイヤル・アルバート・ホールは連日、満員の盛り上がりだ。【写真】ビッグベンの前で土俵入り？笑顔の横綱・豊昇龍らをチェック開幕前には着物姿の力士が市内の観光を堪能。英紙『The Sun』の記事では、飲食店でギネスビールを飲ん