１番人気が惨敗した波乱含みの秋華賞・Ｇ１（１０月１９日、京都競馬場・芝２０００メートル）は、２番人気のエンブロイダリー（牝３歳、美浦・森一誠厩舎、父アドマイヤマーズ）が快勝し、桜花賞との２冠に輝いた。この結果を受けて、現役時代に中央＆地方で通算４４６４勝を挙げた元騎手の安藤勝己氏（アンカツ）が１９日のレース直後に自身のＸ（旧ツイッター）で秋華賞のレース分析を投稿した。桜花賞に続く２冠を達成した