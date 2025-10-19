モデルやタレントとして活躍する佐藤栞里が１９日までに自身のインスタグラムを更新し、映画鑑賞のオフショットを公開した。佐藤は「ＴＨＥＦＩＲＳＴＳＬＡＭＤＵＮＫ ２０２５再上映に行ってきました！」と書き始め、「またあの夏が帰ってきた！！今回はちょっといい椅子と音響で！！何度観てもやっぱり最っっ高だ！！知っているのにいつも手に汗握ってしまうんだよな今回は諦めちゃうかもって思うんだよなもう