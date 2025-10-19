◆２０２５パーソルクライマックスシリーズパ最終ステージ第５戦ソフトバンク１―７日本ハム（１９日・みずほペイペイドーム）ソフトバンクが２連勝から３連敗を喫し、日本ハムに逆王手を許した。試合後の王貞治球団会長は「向こうのいい面が出て、ウチの悪い面が出た試合になったからね。しょうがない」と強調。「守りのミスもあったからね」と潔く現実を受け止めた。最終ステージは１勝のアドバンテージを含め、３