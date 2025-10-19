◆２０２５パーソルクライマックスシリーズパ最終ステージ第５戦ソフトバンク１―７日本ハム（１９日・みずほペイペイドーム）日本ハムが３連勝で日本シリーズへ逆王手をかけた。対戦成績は３勝３敗（ソフトバンクに１勝のアドバンテージ）。新庄剛志監督は３日連続で取材対応なし。去り際に「ワンモア、ワンモア、ワンモア」とだけ話して立ち去った。日本ハムは４回、無死満塁から清宮の一ゴロの間に先制すると、