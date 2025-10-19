◇第30回秋華賞（2025年10月19日京都）牝馬3冠の最終戦となる京都競馬場のG1「秋華賞」が19日に開催され、単勝8番人気のテレサは14着に終わった。レースは2番人気のエンブロイダリーが制し、桜花賞に続いて2つ目のG1勝利。2着は逃げた鞍上・武豊のエリカエクスプレス、3着はパラディレーヌで、1番人気のカムニャックは16着に沈んだ。鞍上の松山は「スタート良く流れに乗れたけど向正面でペースが上がった時に苦しくなり